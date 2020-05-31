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Россияне забронировали большинство номеров в Крыму 

Полина Алферова 4 часа назад
Россияне забронировали большинство номеров в Крыму
Фото: Pixabay
ТАСС со ссылкой на Наталию Стамбульникову, председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК), сообщил о том, что 70 процентов номеров в отелях Крым уже забронированы до сентября. Руководство гостиниц занимается закупкой необходимых защитных средств по требованию Роспотребнадзора.
«Цена на отдых не вырастет, я не вижу такой тенденции. Каждый день делаю мониторинг цен. У кого-то цены 2019 года, а у кого-то и 2018 года, то есть взлета цен нет», — подчеркнула Стамбульникова.
Большинство туристов приедут на полуостров в июле и августе.
Наталия Стамбульникова объяснила, что гостиницы оснащают номера кварцевыми лампами и всеми необходимыми средствами защиты — рециркуляторами, масками, антибактериальными салфетками и гелями.
Курортный сезон в Крыму будут открывать в три этапа. Сначала обеспечат доступность регионального отдыха для жителей полуострова, потом возобновят работу отелей и наконец в последнюю очередь смягчат требования Роспотребнадзора.
Ранее «Рамблер» писал, что пассажирам объяснили опасность перелета без обуви.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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