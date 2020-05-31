Россияне забронировали большинство номеров в Крыму 

ТАСС со ссылкой на Наталию Стамбульникову, председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК), сообщил о том, что 70 процентов номеров в отелях Крым уже забронированы до сентября. Руководство гостиниц занимается закупкой необходимых защитных средств по требованию Роспотребнадзора

«Цена на отдых не вырастет, я не вижу такой тенденции. Каждый день делаю мониторинг цен. У кого-то цены 2019 года, а у кого-то и 2018 года, то есть взлета цен нет», — подчеркнула Стамбульникова.

Большинство туристов приедут на полуостров в июле и августе.

Наталия Стамбульникова объяснила, что гостиницы оснащают номера кварцевыми лампами и всеми необходимыми средствами защиты — рециркуляторами, масками, антибактериальными салфетками и гелями.

Курортный сезон в Крыму будут открывать в три этапа. Сначала обеспечат доступность регионального отдыха для жителей полуострова, потом возобновят работу отелей и наконец в последнюю очередь смягчат требования Роспотребнадзора.