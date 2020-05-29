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В Ростуризме высказались о возобновлении поездок за границу летом 

Мира Маркина 4 часа назад
Глава Ростуризма Зарина Догузова высказалась о возобновлении поездок за границу летом. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам эксперта, сейчас нельзя назвать сроки возобновления международного туризма, поскольку россиян в данный момент не готовы принимать за рубежом. Однако, как только правительство убедится в том, что границы готовы к открытию, удерживать россиян от поездок за рубеж никто не будет.
Помимо этого, Догузова сообщила, что сейчас делается все для организации отдыха внутри страны. По словам специалиста, наиболее популярными видами отдыха летом могут стать оздоровительный, активный и экотуризм. Помимо этого, Ростуризм намерен запустить чартерные программы на нескольких направлениях, где их раньше не было.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Абхазия продлевает закрытие границ из-за коронавируса.
Новости путешествий , Видео , Зарина Догузова , Ростуризм
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