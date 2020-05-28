Абхазский координационный штаб по защите населения от коронавируса постановил продлить ограничительные меры, функционирующие в республике. Об этом стало известно на заседании, проведенном 28 мая.
Карантинные меры, действующие в Абхазии продлеваются до 15 июня. Среди них:
- запрет проведения массовых мероприятий,
- приостановка деятельности ресторанов и кафе для проведения торжеств,
- запрет экскурсионной деятельности,
- запрет работы гостиниц, отелей и других мест размещения туристов,
- ограничение въезда иностранных граждан в республику,
- гости, прибывающие из стран с зафиксированными случаями COVID-19, будут изолированы на 14 дней,
- запрет деятельности спортзалов, саун и массажных салонов,
- запрет деятельности дошкольных и образовательных учреждений, кроме проведения экзаменов в 11 классах,
- запрет деятельности учреждений культуры.
Ранее "Рамблер" писал о том, какой запрет ждет авиапассажиров после пандемии.