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Абхазия продлевает закрытие границ из-за коронавируса 

Мария Сергеева 4 часа назад
Абхазский координационный штаб по защите населения от коронавируса постановил продлить ограничительные меры, функционирующие в республике. Об этом стало известно на заседании, проведенном 28 мая.
Карантинные меры, действующие в Абхазии продлеваются до 15 июня. Среди них:
  • запрет проведения массовых мероприятий,
  • приостановка деятельности ресторанов и кафе для проведения торжеств,
  • запрет экскурсионной деятельности,
  • запрет работы гостиниц, отелей и других мест размещения туристов,
  • ограничение въезда иностранных граждан в республику,
  • гости, прибывающие из стран с зафиксированными случаями COVID-19, будут изолированы на 14 дней,
  • запрет деятельности спортзалов, саун и массажных салонов,
  • запрет деятельности дошкольных и образовательных учреждений, кроме проведения экзаменов в 11 классах,
  • запрет деятельности учреждений культуры.
Ранее "Рамблер" писал о том, какой запрет ждет авиапассажиров после пандемии.
Новости путешествий , Видео
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