Стало известно, какой запрет ждет авиапассажиров

Стало известно, какие ограничения будут ждать пассажиров самолетов после открытия воздушного сообщения между странами. Когда пандемия пойдет на спад, путешественники не смогут меняться местами в самолете по собственному усмотрению. Об этом рассказали в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает издание Independent.

Как отмечают специалисты, подобную меру решено принять для того, чтобы упростить идентификацию пассажиров, которые случайно оказались в непосредственном контакте с вероятными носителями коронавируса.

Всех нарушителей данного правила будут принудительно отправлять на свои места.