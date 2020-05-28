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Стало известно, какой запрет ждет авиапассажиров после пандемии 

Стелла Шмель 4 часа назад
Стало известно, какой запрет ждет авиапассажиров
Фото: depositphotos.com
Стало известно, какие ограничения будут ждать пассажиров самолетов после открытия воздушного сообщения между странами. Когда пандемия пойдет на спад, путешественники не смогут меняться местами в самолете по собственному усмотрению. Об этом рассказали в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает издание Independent.
Как отмечают специалисты, подобную меру решено принять для того, чтобы упростить идентификацию пассажиров, которые случайно оказались в непосредственном контакте с вероятными носителями коронавируса.
Всех нарушителей данного правила будут принудительно отправлять на свои места.
Ранее "Рамблер" писал, что жители Сочи высказались за закрытие города.
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