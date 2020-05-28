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Жители Сочи высказались за закрытие города 

Стелла Шмель 1 час назад
Проживающие в Сочи бурно отреагировали на решение местных властей о старте курортного сезона уже в начале июня. Жители сочли это решение нерациональным в условиях текущей эпидемиологической обстановки и стали высказывать свое мнение. Об этом сообщает "Кавказский узел".
Одна из собеседниц издания заявила, что местные жители боятся приезжих. Она предложила закрыть город до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.
Другая собеседница газеты отметила, что многим должно быть сейчас не до отдыха:
"Людям есть нечего, какой турсезон без моря, пляжей и без денег в изоляции?",
— отметила она.
В беседе с изданием высказался и один из местных владельцев ресторана:
"Моему бизнесу пришел крах, и никому до этого нет дела",
— заявил он и добавил, что открытие туристического сезона в текущих условиях не является здравым решением.
Некоторые из опрошенных россиян, тем временем, высказались за возможность приезда в курортный город. Одна из недавно прибывших в Сочи туристок отметила: "Пусть любые ограничения, лишь бы в Сочи".
Ранее "Рамблер" писал, что россияне массово запланировали отдых на море вопреки пандемии.
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