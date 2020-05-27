Российские туристы массово запланировали отдых на море грядущим летом, несмотря на пандемию COVID-19.

Об этом стало известно из результатов исследования сервиса путешествий OneTwoTrip.

Согласно полученным данным, большая часть туристов намерена отправиться в Сочи и Анапу. Не меньшей популярностью у россиян пользуются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь.

При этом в июне подавляющее число туристов планирует посетить Анапу, Калининград и Санкт-Петербург. В июле серьезный наплыв туристов ожидается в Краснодаре, Москве и Новороссийске. А в августе среди путешественников увеличился спрос на поездки в Геленджик, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь. Кроме того, в конце лета многие россияне планируют отправиться в Петропавловск-Камчатский.

«О полноценном запуске курортов речи пока не идет — его будут обсуждать на следующем этапе снятия ограничений. (…) Тем не менее, по статистике продаж авиабилетов мы видим, что россияне уже планируют летний отдых на море»,

— подчеркнули в пресс-службе сервиса.