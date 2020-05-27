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Россияне массово запланировали отдых на море вопреки пандемии 

Мира Маркина 3 часа назад
Российские туристы массово запланировали отдых на море грядущим летом, несмотря на пандемию COVID-19.
Об этом стало известно из результатов исследования сервиса путешествий OneTwoTrip.
Согласно полученным данным, большая часть туристов намерена отправиться в Сочи и Анапу. Не меньшей популярностью у россиян пользуются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь.
При этом в июне подавляющее число туристов планирует посетить Анапу, Калининград и Санкт-Петербург. В июле серьезный наплыв туристов ожидается в Краснодаре, Москве и Новороссийске. А в августе среди путешественников увеличился спрос на поездки в Геленджик, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь. Кроме того, в конце лета многие россияне планируют отправиться в Петропавловск-Камчатский.
«О полноценном запуске курортов речи пока не идет — его будут обсуждать на следующем этапе снятия ограничений. (…) Тем не менее, по статистике продаж авиабилетов мы видим, что россияне уже планируют летний отдых на море»,
— подчеркнули в пресс-службе сервиса.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал об опасных морских существах, которые водятся в Черном море.
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Новости путешествий , Видео
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