Япония решила раздавать деньги туристам

В Японии туристам станут платить деньги за приезд. С такой инициативой выступило правительство страны. Для путешественников будут доступны специальные ваучеры на сумму 185 долларов (20 тысяч йен или 13 тысяч рублей) в день. Как сообщает Kyodo News, таким образом власти планируют восстановить сферу туризма.

Ваучеры помогут туристам покрыть до половины суточных расходов: чеки принимаются в ресторанах, кафе и магазинах. Отмечается, что этой субсидией нельзя покрыть расходы на перелет.

Действовать эта мера должна начать в конце июля. Для того, чтобы получить ваучер, необходимо просто забронировать отель напрямую или через сайты-посредники.