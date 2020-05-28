Япония решила раздавать деньги туристам

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Туристам в Японии заплатят за приезд в страну 

Стелла Шмель 5 часов назад
В Японии туристам станут платить деньги за приезд. С такой инициативой выступило правительство страны. Для путешественников будут доступны специальные ваучеры на сумму 185 долларов (20 тысяч йен или 13 тысяч рублей) в день. Как сообщает Kyodo News, таким образом власти планируют восстановить сферу туризма.
Ваучеры помогут туристам покрыть до половины суточных расходов: чеки принимаются в ресторанах, кафе и магазинах. Отмечается, что этой субсидией нельзя покрыть расходы на перелет.
Действовать эта мера должна начать в конце июля. Для того, чтобы получить ваучер, необходимо просто забронировать отель напрямую или через сайты-посредники.
Ранее "Рамблер" писал, что жители Сочи высказались за закрытие города.
Новости путешествий , Видео
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