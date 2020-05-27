Названы самые популярные страны после пандемии 

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Эксперты назвали самые популярные направления у туристов после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Eхpress.

Онлайн-сервис путешествий TravelSupermarket изучил заказы туристов из Великобритании за апрель. Фаворитом среди стран оказалась Испания, которая сильно пострадала от коронавируса.

Кроме того, в список популярных направлений вошли Майорка, Коста-дель-Соль, Ибица, Менорка и Мальта.

Следующими оказались испанские Коста-Бланка, Лансароте и Гран-Канария, Закинф в Греции и Алгарве в Португалии. Также выгодные предложения для туристов подготовила Турция.

Представитель сервиса путешествий Эмма Култхерст рассказала, что на фоне пандемии многие курорты предлагают дешевые путевки. Это должно привлечь туристов из разных стран.