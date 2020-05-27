Названы самые популярные страны после пандемии 

Эксперты назвали самые популярные направления у туристов после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Eхpress.
Онлайн-сервис путешествий TravelSupermarket изучил заказы туристов из Великобритании за апрель. Фаворитом среди стран оказалась Испания, которая сильно пострадала от коронавируса.
Кроме того, в список популярных направлений вошли Майорка, Коста-дель-Соль, Ибица, Менорка и Мальта.
Следующими оказались испанские Коста-Бланка, Лансароте и Гран-Канария, Закинф в Греции и Алгарве в Португалии. Также выгодные предложения для туристов подготовила Турция.
Представитель сервиса путешествий Эмма Култхерст рассказала, что на фоне пандемии многие курорты предлагают дешевые путевки. Это должно привлечь туристов из разных стран.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Кипр оплатит отдых туристам с коронавирусом.