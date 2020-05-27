Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые популярные страны после пандемии 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названы самые популярные страны после пандемии
Фото: depositphotos.com
Эксперты назвали самые популярные направления у туристов после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Eхpress.
Онлайн-сервис путешествий TravelSupermarket изучил заказы туристов из Великобритании за апрель. Фаворитом среди стран оказалась Испания, которая сильно пострадала от коронавируса.
Кроме того, в список популярных направлений вошли Майорка, Коста-дель-Соль, Ибица, Менорка и Мальта.
Следующими оказались испанские Коста-Бланка, Лансароте и Гран-Канария, Закинф в Греции и Алгарве в Португалии. Также выгодные предложения для туристов подготовила Турция.
Представитель сервиса путешествий Эмма Култхерст рассказала, что на фоне пандемии многие курорты предлагают дешевые путевки. Это должно привлечь туристов из разных стран.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Кипр оплатит отдых туристам с коронавирусом.
Видео дня. Куда полететь, когда закончится пандемия
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России снизили цены на авиабилеты
В России снизили цены на авиабилеты
Кипр оплатит отдых туристам
Кипр оплатит отдых туристам
Кипр пообещал оплатить отдых туристов с COVID-19
Кипр пообещал оплатить отдых туристов с COVID-19
В России в разы снизились цены на авиабилеты
В России в разы снизились цены на авиабилеты
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
11:19
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
Новости путешествий
Куда полететь, когда закончится пандемия
00:55
Куда полететь, когда закончится пандемия
Новости путешествий
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
04:47
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
Новости путешествий
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
06:30
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
Новости путешествий
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
00:39
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
Новости путешествий
Названы самые опасные водоёмы планеты
11:22
Названы самые опасные водоёмы планеты
Новости путешествий
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
00:41
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение