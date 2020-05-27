Кипр оплатит отдых туристам

Власти Кипра заявили, что планируют оплатить отдых туристов, если у них обнаружили коронавирус во время нахождения на острове. Об этом пишет Associated Press.

Правительство покроет расходы иностранных путешественников на лечение, размещение в больнице и питание, если тест на коронавирус покажет положительный результат.

При этом перелет домой и транспорт до аэропорта туристы должны будут оплатить самостоятельно.

Кроме того, на Кипре приняли решение предоставить для иностранцев отдельную больницу на 100 мест. В учреждении зарезервируют 200 аппаратов ИВЛ. А для людей, которые вступали в контакт с зараженными коронавирусом, выделят отель на 500 комнат.