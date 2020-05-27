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На Мальдивах разработали правила «безопасного туризма» 

Мира Маркина 3 часа назад
На Мальдивах разработали новые правила приема туристов с обязательным тестированием на COVID-19. Об этом сообщает АТОР.
Правительство Мальдив утвердило "Руководство по безопасному туризму", которое будет регулировать работу курортов, а также правила тестирования прибывающих в страну путешественников.
Как сообщает офис по туризму Мальдивских островов в России, для супер-яхт и частных самолетов страна будет открыта уже в июне. Взнос с яхты составит 10 тысяч долларов, посадочный сбор для частного самолета — 50 тысяч долларов.
Кроме того, к июлю Мальдивы начнут принимать коммерческие рейсы. Всем туристам будут делать тест на COVID-19.
Отдыхающие смогут поселиться только в отелях со специальной курортной лицензией нового типа. Они выдаются гостиницам, которые отвечают определенным требованиям.
Вдобавок к этому все туристы должны будут находиться в отелях до тех пор, пока не будут получены результаты PCR-теста на COVID-19.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне попросили вернуть их домой с Мальдив.
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