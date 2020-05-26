Россияне не смогут поехать в Европу

Жители России пока не могут совершать поездки в страны Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Он рассказал, что страны Европы пока не объявили дату открытия внешних границ, поэтому россияне не смогут совершать в поездки стран Евросоюза

"Об открытии внешних границ Евросоюза — а это, я уверен, интересует наших сограждан, — речи пока не идет. ЕС планирует вернуться к этому вопросу не ранее 15 июня", — заявил Чижов.

Он также поделился своими прогнозами относительно того, когда европейские страны начнут открывать свои границы. По его словам, это может произойти во второй половине июня или июля.