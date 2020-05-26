Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне пока не смогут поехать в Европу 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Россияне не смогут поехать в Европу
Фото: depositphotos.com
Жители России пока не могут совершать поездки в страны Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Он рассказал, что страны Европы пока не объявили дату открытия внешних границ, поэтому россияне не смогут совершать в поездки стран Евросоюза.
"Об открытии внешних границ Евросоюза — а это, я уверен, интересует наших сограждан, — речи пока не идет. ЕС планирует вернуться к этому вопросу не ранее 15 июня", — заявил Чижов.
Он также поделился своими прогнозами относительно того, когда европейские страны начнут открывать свои границы. По его словам, это может произойти во второй половине июня или июля.
Ранее "Рамблер" сообщал, что предсказана судьба цен на поездки в Крым.
Видео дня. Как мы будет летать на самолетах после эпидемии
Новости путешествий , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата выхода российского туризма из карантина
Названа дата выхода российского туризма из карантина
Россияне решили избегать путешествий за границу
Россияне решили избегать путешествий за границу
Санаториям дали рекомендации по размещению туристов
Санаториям дали рекомендации по размещению туристов
Предсказаны цены на поездки в Крым
Предсказаны цены на поездки в Крым
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Куда полететь, когда закончится пандемия
00:55
Куда полететь, когда закончится пандемия
Новости путешествий
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
04:47
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
Новости путешествий
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
06:30
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
Новости путешествий
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
00:39
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
Новости путешествий
Названы самые опасные водоёмы планеты
11:22
Названы самые опасные водоёмы планеты
Новости путешествий
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
00:41
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
Новости путешествий
В какие страны готова везти туристов «Победа»
06:22
В какие страны готова везти туристов «Победа»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение