Начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева высказалась о ценах на поездки в Крым. Ее слова передают "Вести Крым".
По мнению эксперта, поездки в Крым станут существенно дешевле из-за пандемии коронавируса. Юлия Артемьева считает, что сейчас отрасль должна подстраиваться рынок.
«В любом случае, цены будут снижаться. "Богатого туриста" в этом сезоне нам ждать не придется», — отметила Артемьева.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще одна страна отказалась пускать туристов из России.