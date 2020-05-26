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Предсказана судьба цен на поездки в Крым 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева высказалась о ценах на поездки в Крым. Ее слова передают "Вести Крым".
По мнению эксперта, поездки в Крым станут существенно дешевле из-за пандемии коронавируса. Юлия Артемьева считает, что сейчас отрасль должна подстраиваться рынок.
«В любом случае, цены будут снижаться. "Богатого туриста" в этом сезоне нам ждать не придется», — отметила Артемьева.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще одна страна отказалась пускать туристов из России.
Новости путешествий , Видео , Юлия Артемьева
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