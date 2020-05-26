Решена судьба цен на авиабилеты по России летом 

Эксперты Ассоциации туроператоров России оценили уровень цен на авиабилеты. Прогнозы специалистов опубликованы на официальном сайте организации.

По мнению экспертов, в июне цены стабилизируются на уровне прошлого года или будут чуть ниже. Сейчас билеты продаются по цене, приближенной к себестоимости, чтобы стимулировать спрос, а в июле цены могут немного подрасти благодаря повышению спроса.

Тем не менее специалисты подчеркивают, что сейчас сложно делать достоверные прогнозы, так как ситуация с коронавирусом постоянно меняется.