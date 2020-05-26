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Решена судьба цен на авиабилеты по России летом 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Эксперты Ассоциации туроператоров России оценили уровень цен на авиабилеты. Прогнозы специалистов опубликованы на официальном сайте организации.
По мнению экспертов, в июне цены стабилизируются на уровне прошлого года или будут чуть ниже. Сейчас билеты продаются по цене, приближенной к себестоимости, чтобы стимулировать спрос, а в июле цены могут немного подрасти благодаря повышению спроса.
Тем не менее специалисты подчеркивают, что сейчас сложно делать достоверные прогнозы, так как ситуация с коронавирусом постоянно меняется.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще одна страна откажется пускать туристов из России.
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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