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Еще одна страна отказалась пускать россиян 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Еще одна страна отказалась пускать россиян
Фото: depositphotos.com
Власти Черногории ослабили ограничения на въезд иностранных туристов в страну. Однако принимать путешественников из России пока не планируют. Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.
Это связно с высоким уровнем распространения коронавируса в России. По словам премьера-министра Черногории Душко Марковича, в начале лета власти планируют открытие границ со странами со схожей эпидемиологической ситуацией. В их число вошли Хорватия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Албания, Польша, Греция и Германия. Там зафиксировано максимум 25 инфицированных на 100 тысяч человек.
«Еще два региона отвечают требованиям, но ситуация меняется изо дня в день. Возможно, мы откроемся еще для нескольких других государств», — сообщил премьер-министр.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что в Испании отменят карантин для иностранцев.
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