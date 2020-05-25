Еще одна страна отказалась пускать россиян 

Власти Черногории ослабили ограничения на въезд иностранных туристов в страну. Однако принимать путешественников из России пока не планируют. Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.

Это связно с высоким уровнем распространения коронавируса в России. По словам премьера-министра Черногории Душко Марковича, в начале лета власти планируют открытие границ со странами со схожей эпидемиологической ситуацией. В их число вошли Хорватия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Албания, Польша, Греция и Германия. Там зафиксировано максимум 25 инфицированных на 100 тысяч человек.