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В Испании отменят карантин для иностранных туристов 

Анастасия Иванова 30 минут назад
Власти Испании приняли решение с 1 июля отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.
Из-за пандемии коронавируса с 15 мая все приезжающие в Испанию из-за рубежа должны находиться на обязательном двухнедельном карантине.
Как сообщили в кабмине страны, решение об отмене 14-дневного карантина для иностранцев приняли сегодня на межведомственном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции.
Согласно последним данным, за все время распространения коронавируса в Испании было зафиксировано 235 772 случая COVID-19. В стране постепенно снимают ограничительные меры.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции продлят туристический сезон для путешественников из России.
Новости путешествий , Видео
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