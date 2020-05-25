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Власти Испании приняли решение с 1 июля отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса с 15 мая все приезжающие в Испанию из-за рубежа должны находиться на обязательном двухнедельном карантине.

Как сообщили в кабмине страны, решение об отмене 14-дневного карантина для иностранцев приняли сегодня на межведомственном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции.

Согласно последним данным, за все время распространения коронавируса в Испании было зафиксировано 235 772 случая COVID-19. В стране постепенно снимают ограничительные меры.