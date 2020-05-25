Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Турции продлят туристический сезон 

Диана Товсепова 3 часа назад
Туристический сезон в Турции может быть растянут до декабря. Об этом рассказал глава Ассоциации туроператоров страны Фируз Баглыкай.
"Максимальный турпоток в этом году мы ожидаем в сентябре-октябре", — отметил он.
Он подчеркнул, что российских туристов в Турции ждут и в ноябре, потому как в это время по российским меркам в стране почти лето.
"В это время не жарко. Туристы, возможно, захотят посмотреть культурно-исторические достопримечательности. Для многих это может стать настоящим открытием", — отмечает Баглыкай.
При этом первых туристов страна начнет принимать еще в середине июня.
Ранее "Рамблер" приводил прогноз по запуску авиасообщения РФ с Турцией.
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
Туристы 2 месяца прожили в аэропорту
Туристы 2 месяца прожили в аэропорту
В Тунисе запретили залезать в море из-за COVID
В Тунисе запретили залезать в море из-за COVID
Россияне будут избегать поездок за границу
Россияне будут избегать поездок за границу
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
06:30
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
Новости путешествий
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
00:39
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
Новости путешествий
Названы самые опасные водоёмы планеты
11:22
Названы самые опасные водоёмы планеты
Новости путешествий
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
00:41
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
Новости путешествий
В какие страны готова везти туристов «Победа»
06:22
В какие страны готова везти туристов «Победа»
Новости путешествий
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
00:36
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
Новости путешествий
Как будут допускать российских туристов в Турцию
00:41
Как будут допускать российских туристов в Турцию
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение