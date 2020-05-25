Туристический сезон в Турции может быть растянут до декабря. Об этом рассказал глава Ассоциации туроператоров страны Фируз Баглыкай.

"Максимальный турпоток в этом году мы ожидаем в сентябре-октябре", — отметил он.

Он подчеркнул, что российских туристов в Турции ждут и в ноябре, потому как в это время по российским меркам в стране почти лето.

"В это время не жарко. Туристы, возможно, захотят посмотреть культурно-исторические достопримечательности. Для многих это может стать настоящим открытием", — отмечает Баглыкай.

При этом первых туристов страна начнет принимать еще в середине июня.