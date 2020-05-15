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Дан прогноз по восстановлению авиасообщения между Россией и Турцией 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Турции дали прогноз по запуску авиасообщения с РФ
Фото: depositphotos.com
Президент ANEX Group Нешет Кочкар рассказал, когда между Россией и Турцией возобновят авиасообщение. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Так, по словам эксперта, перелеты могут возобновить в конце лета 2020 года. Чартерные программы между странами могут быть запущены уже 1 августа. Однако точно пока сказать невозможно, считает Нешет Кочкар.
Он отметил, что, скорее всего, туристический сезон для отдыхающих из России будет продлен.
«Люди сейчас очень устали. Они приедут в Турцию и зимой, им будет все равно, что нет моря и солнца. Зимой будет много чартеров и много туристов».
Кроме того, по мнению специалиста, Турция станет основным направлением для россиян.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа ошибка желающих получить улучшенный номер.
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