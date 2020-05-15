В Турции дали прогноз по запуску авиасообщения с РФ

Президент ANEX Group Нешет Кочкар рассказал, когда между Россией и Турцией возобновят авиасообщение. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Так, по словам эксперта, перелеты могут возобновить в конце лета 2020 года. Чартерные программы между странами могут быть запущены уже 1 августа. Однако точно пока сказать невозможно, считает Нешет Кочкар.

Он отметил, что, скорее всего, туристический сезон для отдыхающих из России будет продлен.

«Люди сейчас очень устали. Они приедут в Турцию и зимой, им будет все равно, что нет моря и солнца. Зимой будет много чартеров и много туристов».

Кроме того, по мнению специалиста, Турция станет основным направлением для россиян.