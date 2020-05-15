Названа ошибка желающих получить улучшенный номер

Управляющий директор онлайн-сервиса по поиску отелей The Hotel Guru Хью Грэм-Уотсон рассказал, какую ошибку совершают туристы, когда хотят получить улучшенный номер в отеле. Об этом пишет издание Daily Express.
По мнению эксперта, не надо просить более комфортные условия до приезда в гостиницу. Это будет раздражать сотрудников службы бронирования. Более того, они не смогут заранее предоставить эту услугу.
При въезде в отель стоит выглядеть более презентабельно. Нельзя требовать хороший номер в алкогольном опьянении.
Кроме того, Хью Грэм-Уотсон рассказал, что вероятность заселения в улучшенный номер зависит от времени поездки и самого отеля. По словам специалиста, нет смысла просить об услуге перед Рождеством и во время каникул.
«Крупные отели и небольшие гостиницы в непопулярных местах, которые испытывают трудности с заполнением номеров, охотнее будут предлагать вам улучшенный номер бесплатно», — рассказал эксперт.
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