Названа ошибка желающих получить улучшенный номер

Управляющий директор онлайн-сервиса по поиску отелей The Hotel Guru Хью Грэм-Уотсон рассказал, какую ошибку совершают туристы, когда хотят получить улучшенный номер в отеле. Об этом пишет издание Daily Express.

По мнению эксперта, не надо просить более комфортные условия до приезда в гостиницу. Это будет раздражать сотрудников службы бронирования. Более того, они не смогут заранее предоставить эту услугу.

При въезде в отель стоит выглядеть более презентабельно. Нельзя требовать хороший номер в алкогольном опьянении.

Кроме того, Хью Грэм-Уотсон рассказал, что вероятность заселения в улучшенный номер зависит от времени поездки и самого отеля. По словам специалиста, нет смысла просить об услуге перед Рождеством и во время каникул.