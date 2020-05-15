Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа ошибка туристов, желающих получить улучшенный номер в отеле 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названа ошибка желающих получить улучшенный номер
Фото: depositphotos.com
Управляющий директор онлайн-сервиса по поиску отелей The Hotel Guru Хью Грэм-Уотсон рассказал, какую ошибку совершают туристы, когда хотят получить улучшенный номер в отеле. Об этом пишет издание Daily Express.
По мнению эксперта, не надо просить более комфортные условия до приезда в гостиницу. Это будет раздражать сотрудников службы бронирования. Более того, они не смогут заранее предоставить эту услугу.
При въезде в отель стоит выглядеть более презентабельно. Нельзя требовать хороший номер в алкогольном опьянении.
Кроме того, Хью Грэм-Уотсон рассказал, что вероятность заселения в улучшенный номер зависит от времени поездки и самого отеля. По словам специалиста, нет смысла просить об услуге перед Рождеством и во время каникул.
«Крупные отели и небольшие гостиницы в непопулярных местах, которые испытывают трудности с заполнением номеров, охотнее будут предлагать вам улучшенный номер бесплатно», — рассказал эксперт.
Ранее "Рамблер" сообщал, что найден способ защиты от COVID-19 на пляжах.
Видео дня. Где позволят отдыхать летом россиянам
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Где позволят отдыхать летом россиянам
Где позволят отдыхать летом россиянам
Почему я летаю только утренними рейсами
Почему я летаю только утренними рейсами
Турция введет запреты для туристов
Турция введет запреты для туристов
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
05:31
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
00:55
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
Новости путешествий
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
10:56
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
Новости путешествий
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
00:49
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
Новости путешествий
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
10:29
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение