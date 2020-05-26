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Туристы хотят закрыться на островах после COVID-19 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Туристы хотят закрыться на островах после COVID-19
Фото: depositphotos.com
Стало известно, о чем мечтают туристы, когда пандемия коронавируса завершится. Об этом рассказали владельцы британского туристического агентства Hays Travel, чьи слова приводит издание Daily Express.
Как отметили эксперты, люди чаще всего выбирают Балеарские острова в Испании или Нормандские острова. Сейчас идет бронирование на зиму и 2021 год. По их словам, в этом году получилось продать больше путевок на более отдаленные по времени поездки, по сравнению с предыдущим годом.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще одна страна отказалась пускать российских путешественников из-за пандемии коронавируса.
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