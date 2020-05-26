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Российские авиакомпания обрушили цены на билеты 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео рассказывает о новости, которая порадует любителей путешествий. Российские авиакомпании снизили цены на авиабилеты, причём на некоторые направления цены опустились в два-три раза. Правда, при этом по-прежнему остаётся проблема выбора: пока границы закрыты, так что выбраться за рубеж не получится, да и правительство России настоятельно рекомендует проводить отпуска в нынешнем году внутри страны. Что же делать тем, у кого уже запланирован отпуск на лето?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что россияне назвали допустимую стоимость отдыха.
Новости путешествий , Видео , Правительство РФ
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