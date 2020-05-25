Россияне назвали допустимую стоимость отдыха 

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Россияне назвали допустимую для них стоимость путешествия в условиях пандемии коронавируса. Исследование провели специалисты ВЦИОМ

Так, согласно полученным данным, российские туристы в среднем готовы потратить 49,5 тысячи рублей за каждого отдыхающего.

По сравнению с прошлым годом прирост допустимых для путешественников расходов составил 14 процентов.

Кроме того, согласно опросу, 42 процента россиян заранее откладывают деньги на отпуск. С текущих средств оплачивают путешествия 22 процента. А 8 процентов тратят на поездки премии и деньги с подработок.

Треть опрошенных планируют брать отпуск этим летом.