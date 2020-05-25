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Россиянам рассказали о восстановлении международного туризма 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Россиянам рассказали о поездках за границу
Фото: depositphotos.com
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о возможности восстановления международного туризма. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Зарины Догузовой, во многих странах ситуация с коронавирусом остается сложной, поэтому пока предпосылок для быстрого восстановления международного туризма нет.
"Как это происходит в большинстве стран, все наши усилия сегодня направлены на то, чтобы дать нашим гражданам возможность этим летом безопасно отдохнуть внутри нашей страны", — сообщила глава Ростуризма.
Она отметила, что рекомендация от 19 марта, согласно которой гражданам России рекомендовано воздержаться от поездок за границу, продолжает действовать.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко также заявил, что в стране есть все условия для того, чтобы провести отпуск.
"Мы понимаем, что людям необходимо отдохнуть. Благо, в нашей стране есть все условия для этого".
По его словам, с 1 июля в стране откроются санатории. Кроме того, пока будут сохранены ограничения для въезжающих в Россию: нужно соблюдать обязательную двухнедельную изоляцию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российские авиакомпании обрушили цены на перелеты.
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Комментарии 1
Новости путешествий , Дмитрий Чернышенко , Зарина Догузова , Ростуризм
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