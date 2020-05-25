Россиянам рассказали о поездках за границу

По словам Зарины Догузовой, во многих странах ситуация с коронавирусом остается сложной, поэтому пока предпосылок для быстрого восстановления международного туризма нет.

"Как это происходит в большинстве стран, все наши усилия сегодня направлены на то, чтобы дать нашим гражданам возможность этим летом безопасно отдохнуть внутри нашей страны", — сообщила глава Ростуризма.

Она отметила, что рекомендация от 19 марта, согласно которой гражданам России рекомендовано воздержаться от поездок за границу, продолжает действовать.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко также заявил, что в стране есть все условия для того, чтобы провести отпуск.

"Мы понимаем, что людям необходимо отдохнуть. Благо, в нашей стране есть все условия для этого".

По его словам, с 1 июля в стране откроются санатории. Кроме того, пока будут сохранены ограничения для въезжающих в Россию: нужно соблюдать обязательную двухнедельную изоляцию.