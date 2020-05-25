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Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты 

Диана Товсепова 2 часа назад
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне. Такие изменения можно заметить при поиске билетах на системах онлайн-бронирования.
А вот авиакомпания "Победа", возобновившая полеты по стране, и вовсе пообещала троекратное снижение средней цены билеты в июне. Например, билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Сочи и Пермь на некоторые даты можно приобрести за 999 рублей.
При этом на билеты в июне цена у перевозчиков значительно растет.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Турция намерена продлить туристический сезон до зимы.
Новости путешествий , Видео , Авиакомпания "Победа" , АК S7 , Аэрофлот , Уральские авиалинии , ЮТэйр
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