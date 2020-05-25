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Российская авиакомпания ввела ограничения из-за пандемии 

Анастасия Иванова 1 час назад
Российская авиакомпания ввела новые ограничения
Фото: depositphotos.com
Авиакомпания Utair из-за пандемии коронавируса ввела новые ограничения для пассажиров. Об этом пишет агентство «Ura.ru».
Сообщается, что пассажиров будут пускать на борт самолета только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Иначе им не разрешат лететь.
Руководитель отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair Игорь Дубин рассказал, что авиакомпания будет самостоятельно рассылать пассажирам тесты на COVID-19 перед полетом, чтобы убедиться, что они не заражены. Однако данный механизм пока не проработан.
Авиакомпания готова понести дополнительные расходы, чтобы внедрить необходимые меры безопасности.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что раскрыта опасность включенного в полете телефона.
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