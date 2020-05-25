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Раскрыта опасность включенного в полете телефона 

Диана Товсепова 59 минут назад
Раскрыта опасность включенного в полете телефона
Фото: depositphotos.com
Включенный во время перелета телефон представляет реальную опасность. Об этом рассказал сотрудник авиакомпании British Airways, работающий в команде разработчиков Flight Tech.
Эксперт объяснил, что устройство в полете действительно должно быть выключено или переведено в авиарежим.
"В течение нескольких лет в авиаотрасли проводились исследования, связывающие использование мобильных телефонов с неисправностями систем управления лайнером. И пускай технологии совершенствуются, регулирующие органы все равно осторожно относятся к вопросам безопасности", — объяснил он.
Так, эксперт пояснил, что сигналы мобильных телефонов могут создавать помехи для навигационной системы и системы посадки самолета, но простой перевод в авиарежим блокирует передачу радиочастотного сигнала.
Именно поэтому он утверждает, что пассажирам не следует выходить на связь по своим мобильникам во время полета.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как стюардесса объяснила опасность питания на борту.
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