Стюардесса объяснила опасность питания в самолете

Анонимная стюардесса, ранее успевшая поработать в пяти разных авиакомпаниях, раскрыла опасность питания, подаваемого на борту самолета.
По словам бортпроводницы, любая еда, предложенная бортпроводниками, вредна. И на то есть несколько причин.
Во-первых, как правило, блюда готовятся за сутки до вылета, — это значит, что они могут оказаться несвежими. Кроме того, фрукты режут за несколько часов до вылета, и их внешний вид порой оставляет желать лучшего.
Во-вторых, завтраки нередко готовят из ненатуральных продуктов:
«Яичница или омлет могут быть сделаны из смеси яйца и какого-нибудь заменителя».
Стюардесса подчеркнула, что на большой высоте рецепторы людей часто притупляются, и они попросту не замечают таких нюансов.
И в-третьих, девушка сообщила, что персонал самолета по возможности старается питаться едой из дома. Стюардесса советует поступать так и всем пассажирам.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса назвала самую раздражающую привычку пассажиров в самолетах.