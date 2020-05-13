Стюардесса объяснила опасность питания в самолете

Анонимная стюардесса, ранее успевшая поработать в пяти разных авиакомпаниях, раскрыла опасность питания, подаваемого на борту самолета.

По словам бортпроводницы, любая еда, предложенная бортпроводниками, вредна. И на то есть несколько причин.

Во-первых, как правило, блюда готовятся за сутки до вылета, — это значит, что они могут оказаться несвежими. Кроме того, фрукты режут за несколько часов до вылета, и их внешний вид порой оставляет желать лучшего.

Во-вторых, завтраки нередко готовят из ненатуральных продуктов:

«Яичница или омлет могут быть сделаны из смеси яйца и какого-нибудь заменителя».

Стюардесса подчеркнула, что на большой высоте рецепторы людей часто притупляются, и они попросту не замечают таких нюансов.

И в-третьих, девушка сообщила, что персонал самолета по возможности старается питаться едой из дома. Стюардесса советует поступать так и всем пассажирам.