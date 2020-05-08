Стюардесса назвала, что ее бесит в пассажирах

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Стюардесса Хизер Пул, автор книги о работе авиакомпании, рассказала о привычке пассажиров, которая больше всего раздражает бортпроводниц.

По словам Пул, стюардессам не нравится, когда путешественники заказывают диетическую колу:

«Этот напиток пенится сильнее других, поэтому наливать его — целая мука, особенно, если придется класть в стакан лед».

Как объяснила бортпроводница, за то время, что она наливает диетическую колу, она могла бы подать напиток трем пассажирам.