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Стюардесса назвала самую раздражающую привычку пассажиров в полетах 

Мира Маркина 5 часов назад
Стюардесса назвала, что ее бесит в пассажирах
Фото: depositphotos.com
Стюардесса Хизер Пул, автор книги о работе авиакомпании, рассказала о привычке пассажиров, которая больше всего раздражает бортпроводниц.
По словам Пул, стюардессам не нравится, когда путешественники заказывают диетическую колу:
«Этот напиток пенится сильнее других, поэтому наливать его — целая мука, особенно, если придется класть в стакан лед».
Как объяснила бортпроводница, за то время, что она наливает диетическую колу, она могла бы подать напиток трем пассажирам.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что единственный пассажир рейса заставил стюардесс танцевать для видео.
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