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Как мы будет летать на самолётах после эпидемии 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, какие нововведения ждут авиапассажиров, которые рискнут отправиться в путешествие на самолёте в первое время после снятия ограничительных мер. По всей видимости, им придётся весь полёт провести в маске и перчатках, а рассаживать пассажиров будут на определённом расстоянии. Правда, всё это может негативно сказаться на стоимости билетов. Как же мы будем летать, когда эпидемия завершится? Ответ ищите в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что приезжающих в Крым обяжут оплатить нахождение в обсерваторе.
Новости путешествий , Видео
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