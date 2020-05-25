Как мы будет летать на самолётах после эпидемии 

Смотрите видео и узнайте, какие нововведения ждут авиапассажиров, которые рискнут отправиться в путешествие на самолёте в первое время после снятия ограничительных мер. По всей видимости, им придётся весь полёт провести в маске и перчатках, а рассаживать пассажиров будут на определённом расстоянии. Правда, всё это может негативно сказаться на стоимости билетов. Как же мы будем летать, когда эпидемия завершится? Ответ ищите в ролике.