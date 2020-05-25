Глава региона Сергей Аксенов заявил, что те, кто приезжает в Республику Крым без определенной цели, будут обязаны оплатить свое пребывание в обсерваторе. Такие требования выдвинуты в связи с опасностью распространения коронавриуса в регионе, информирует ТАСС.

Аксенов заявил, что прибывающие бесцельно в Крым люди из других субъектов Российской Федерации должны быть готовы оплатить свое пребывание в обсерваторах. Если же они не готовы выложить соответствующую сумму, то она будет взыскиваться через суд.

Мы всех ждем в курортный сезон, но не надо от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд, это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга,

— заявил Аксенов.

О том, в какую сумму обойдется помещение в обсерватор, глава региона не сказал.