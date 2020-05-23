Россияне будут избегать поездок за границу 

Исследование YES Group по заказу «Коммерсантъ» показало, что две трети россиян намерены избегать заграничных путешествий в ближайшие полгода. Согласно опросу, об этом заявили 41% респондентов. Еще 38% участников опроса готовы отправиться в зарубежную поездку. При этом 48% респондентов собираются отдохнуть в России, а 28% вообще никуда не поедут.

Что касается сроков, то 65% респондентов уверены, что ездить по стране можно будет не позднее конца августа, 79% считают, что заграничные путешествия станут доступными в конце 2020 года или не раньше лета 2021. Больше всего мечтают о зарубежным отдыхе москвичи (21%).

Согласно статистике Aviasales, сохраняется спрос на Казахстан, Узбекистан, Армению, Белоруссию и Молдавию.

Данные туроператоров показывают, что большая часть заграничных бронирований выпадает на вторую половину лета. В случае невозможности уехать поездку можно будет перенести.

Но возобновление полетов само по себе не решит проблему: многое будет зависеть от доходов россиян и валютного курса. Помимо всего прочего, потенциальные туристы боятся заболеть во время путешествия.