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Россиянам рассказали, что нужно для поездки в Сочи 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Названы условия для поездок в Сочи
Фото: depositphotos.com
Туристам рассказали, при каких условиях они смогут попасть на отдых в Сочи. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
С 1 июня на Кубани откроются только санатории. Въехать в них смогут только люди с путевками, санаторно-курортными картами и справкой об отсутствии коронавируса. Кроме того, туристы должны показать подтверждение, что не общались с зараженными COVID-19 последние две недели.
Также туристы, посещающие санаторий, должны прибыть в Краснодарский край на поезде или на самолете, а не на автомобиле.
Директор туристической компании «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что пока рано давать какие-лито прогнозы и необходимо дождаться официальных документов и разъяснений. Он также отметил, что заезд туристов может быть возможен и в карантинных мерах, так как турист пребывает на территорию санатория, из которой он не выходит.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Кипр возобновляет авиасообщение с некоторыми странами.
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Новости путешествий , Сергей Ромашкин
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