Названы условия для поездок в Сочи

Туристам рассказали, при каких условиях они смогут попасть на отдых в Сочи. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 1 июня на Кубани откроются только санатории. Въехать в них смогут только люди с путевками, санаторно-курортными картами и справкой об отсутствии коронавируса. Кроме того, туристы должны показать подтверждение, что не общались с зараженными COVID-19 последние две недели.

Также туристы, посещающие санаторий, должны прибыть в Краснодарский край на поезде или на самолете, а не на автомобиле.

Директор туристической компании «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что пока рано давать какие-лито прогнозы и необходимо дождаться официальных документов и разъяснений. Он также отметил, что заезд туристов может быть возможен и в карантинных мерах, так как турист пребывает на территорию санатория, из которой он не выходит.