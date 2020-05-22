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Кипр возобновляет авиасообщение с некоторыми странами 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Кипр возобновляет авиасообщение
Фото: depositphotos.com
Кипр снимет ограничения на работу аэропортов и возобновляет авиасообщение. Об этом заявил министр транспорта, связи и работ Яннис Карусос.
С 9 июня Кипр возобновляет авиасообщение с некоторыми странами. Сообщается, что на основе эпидемиологической обстановки были выбраны страны категории А и категории Б, откуда смогут прилетать туристы. В категории А — Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия, Литва. В категорию Б вошли Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия.
Ограничения будут сняты в отношении рейсов в и из аэропортов Ларнаки и Пафоса, а также на работу аэропортов и гостиниц.
Для того, чтобы путешественники смогли попасть в страну, им нужно будет предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, которая была сделана менее, чем за 72 часа до рейса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что глава Крыма высказался о допуске москвичей на полуостров.
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