В России отказываются от антивирусной рассадки в самолетах во время пандемии COVID-19. Причина отказа — вероятный рост цен на авиабилеты и нерентабельность рейсов. Об этом сообщает газета "Интерфакс".
Ранее Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по введению противоэпидемиологических ограничений во всех аэропортах и самолетах. Несмотря на то, что Роспотребнадзор предлагал обеспечить на борту лайнеров социальную дистанцию, в документах эта мера отсутствует.
Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что отказались от рассадки пассажиров на расстоянии после обсуждения вопроса с министерством транспорта. По мнению главы Минтранса Евгения Дитриха, меры социального дистанцирования приведут к подорожанию билетов и снижению окупаемости рейсов. Дитрих подчеркнул, что необходимую рентабельность рейса обеспечит только загрузка не менее 72-75%.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, насколько легко подхватить коронавирус в самолете.