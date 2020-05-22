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В России отказываются от антивирусной рассадки в самолетах 

Мира Маркина 1 час назад
В России отказываются от антивирусной рассадки в самолетах во время пандемии COVID-19. Причина отказа — вероятный рост цен на авиабилеты и нерентабельность рейсов. Об этом сообщает газета "Интерфакс".
Ранее Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по введению противоэпидемиологических ограничений во всех аэропортах и самолетах. Несмотря на то, что Роспотребнадзор предлагал обеспечить на борту лайнеров социальную дистанцию, в документах эта мера отсутствует.
Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что отказались от рассадки пассажиров на расстоянии после обсуждения вопроса с министерством транспорта. По мнению главы Минтранса Евгения Дитриха, меры социального дистанцирования приведут к подорожанию билетов и снижению окупаемости рейсов. Дитрих подчеркнул, что необходимую рентабельность рейса обеспечит только загрузка не менее 72-75%.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, насколько легко подхватить коронавирус в самолете.
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Новости путешествий , Видео , Росавиация , Минтранс РФ , Роспотребнадзор
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