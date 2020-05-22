В России отказываются от антивирусной рассадки в самолетах во время пандемии COVID-19. Причина отказа — вероятный рост цен на авиабилеты и нерентабельность рейсов. Об этом сообщает газета "Интерфакс".

Ранее Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по введению противоэпидемиологических ограничений во всех аэропортах и самолетах. Несмотря на то, что Роспотребнадзор предлагал обеспечить на борту лайнеров социальную дистанцию, в документах эта мера отсутствует.