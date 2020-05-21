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Стало известно, насколько легко подхватить коронавирус в самолете 

Стелла Шмель 1 час назад
Директор авиакомпании Qantas Алан Джойс рассказал, насколько, по его мнению, велика вероятность подхватить коронавирус в самолете. Его слова приводит Daily Mail.
По словам Джойса, нет прямых доказательств и точных исследований того, что риск подхватить заразу на борту действительно велик. Также он добавил, что пока ученые не зафиксировали ни единого случая передачи коронавируса от одного путешественника к другому или члену экипажа самолета.
"В самолете все сидят в одном направлении и между путешественники есть перегородка. Медицинские заключения показывают, что вероятность заразиться COVID-19 во время полета очень низка",
— заключил он.
Генеральный директор отметил, что будет настаивать на том, что правила дистанцирования в самолете необходимо отменить. По его мнению, нужно заняться формированием других, более эффективных мер защиты от коронавируса.
Ранее "Рамблер" писал, что санаториям дали рекомендации по размещению туристов.
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