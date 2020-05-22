Названы самые опасные водоёмы планеты 

Смотрите видео и узнайте о самых опасных водоёмах планеты, где лучше не бывать людям впечатлительным и робким. Так, пролив Дрейка, разделяющий южные части Тихого и Атлантического океанов, — настоящий рекордсмен: это самый широкий и самый глубокий пролив Земли. А ещё здесь дуют очень сильные ветры, формирующие мощное течение, которое с трудом преодолевают даже сегодняшние огромные корабли. Ролик расскажет о других не менее опасных водоёмах.