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Названы самые опасные водоёмы планеты 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о самых опасных водоёмах планеты, где лучше не бывать людям впечатлительным и робким. Так, пролив Дрейка, разделяющий южные части Тихого и Атлантического океанов, — настоящий рекордсмен: это самый широкий и самый глубокий пролив Земли. А ещё здесь дуют очень сильные ветры, формирующие мощное течение, которое с трудом преодолевают даже сегодняшние огромные корабли. Ролик расскажет о других не менее опасных водоёмах.
Ранее «Рамблер» узнал, какие арабские страны начинают принимать туристов.
Новости путешествий , Видео
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