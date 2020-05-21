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Какие арабские страны начинают принимать туристов 

Мария Сергеева 45 минут назад
Какие арабские страны начинают принимать туристов
Фото: depositphotos.com
Некоторые арабские государства вошли в число тех стран, которые возобновили туристическую деятельность. Речь идет о Египте, ОАЭ и скором присоединении к ним Туниса.
В первом государстве с 15 мая разрешен внутренний туризм с возможностью принимать до 25% от всей вместимости курорта. Разумеется, вся деятельность должна включать обязательное соблюдение мер по противодействию распространению коронавируса.
По словам министра туризма и древностей Халеда Эль-Анани, ситуация с низким уровнем заболеваемости COVID-19 позволяет возобновить работу отрасли. В настоящее время в Египте открыты 10 из 173 отелей. Багаж туристов будет дезинфицироваться, а у самих приезжих планируют проверять температуру.
В Объединенных Арабских Эмиратах работает двухэтапная стратегия повторного открытия. Например, уже сейчас возобновили свою деятельность некоторые рестораны и торговые центры, загрузка которых ограничена 30% от обычной. В июле власти ОАЭ собираются полностью восстановить работу учреждений, а также перезапустить международный туризм.
В Тунисе идет полномасштабная работа по переоборудованию пляжей под новые правила посткоронавирусного мира. В ближайшее время для отелей будет выстроена концепция безопасности, которая поможет возобновить их работу.
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