Какие арабские страны начинают принимать туристов 

Некоторые арабские государства вошли в число тех стран, которые возобновили туристическую деятельность. Речь идет о Египте, ОАЭ и скором присоединении к ним Туниса.

В первом государстве с 15 мая разрешен внутренний туризм с возможностью принимать до 25% от всей вместимости курорта. Разумеется, вся деятельность должна включать обязательное соблюдение мер по противодействию распространению коронавируса.

По словам министра туризма и древностей Халеда Эль-Анани, ситуация с низким уровнем заболеваемости COVID-19 позволяет возобновить работу отрасли. В настоящее время в Египте открыты 10 из 173 отелей. Багаж туристов будет дезинфицироваться, а у самих приезжих планируют проверять температуру.

В Объединенных Арабских Эмиратах работает двухэтапная стратегия повторного открытия. Например, уже сейчас возобновили свою деятельность некоторые рестораны и торговые центры, загрузка которых ограничена 30% от обычной. В июле власти ОАЭ собираются полностью восстановить работу учреждений, а также перезапустить международный туризм.

В Тунисе идет полномасштабная работа по переоборудованию пляжей под новые правила посткоронавирусного мира. В ближайшее время для отелей будет выстроена концепция безопасности, которая поможет возобновить их работу.