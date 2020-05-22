Стало известно, останется ли в Турции «все включено» 

Смотрите видео и узнайте, как изменится отдых в отелях Турции после пандемии. Основным привлекающим фактором турецких гостиниц всегда была система «всё включено» и богатый шведский стол. Недавно стали ходить слухи, что после окончания карантина Турция откажется от столь любимой россиянами системы, однако сейчас власти страны заявили, что в сервис отелей по-прежнему будет всё включено, но с некоторыми ограничениями.