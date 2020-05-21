Опубликованы новые правила перелетов для россиян 

На сайте Росавиации опубликовали новые правила перелетов во время пандемии коронавируса.

Указания разработали совместно с Роспотребнадзором . Они распространяются на самолеты и аэропорты.

Так, россияне будут обязаны носить маски и перчатки. Без них пассажиров не пустят на борт. На рейсах продолжительностью более трех часов их нужно будет менять.

Бортпроводники должны будут раздать пассажирам новые маски, а старые собрать в герметичный контейнер для утилизации.

Ограничения будут снимать поэтапно, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.