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Опубликованы новые правила перелетов для россиян 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Опубликованы новые правила перелетов для россиян
Фото: depositphotos.com
На сайте Росавиации опубликовали новые правила перелетов во время пандемии коронавируса.
Указания разработали совместно с Роспотребнадзором. Они распространяются на самолеты и аэропорты.
Так, россияне будут обязаны носить маски и перчатки. Без них пассажиров не пустят на борт. На рейсах продолжительностью более трех часов их нужно будет менять.
Бортпроводники должны будут раздать пассажирам новые маски, а старые собрать в герметичный контейнер для утилизации.
Ограничения будут снимать поэтапно, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что оценены шансы подхватить COVID-19 в самолете.
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Новости путешествий , Росавиация , Роспотребнадзор
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