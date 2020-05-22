Негигиеничный поступок пассажирки возмутил Сеть

Все новости на карте

Негигиеничный поступок пассажирки поезда во время пандемии коронавируса возмутил пользователей Сети.

Фотография, на которую обратило внимание издание Daily Star, была опубликована в "сторис" Instagram-аккаунта @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки туристов.

На кадре видно, как женщина в защитной медицинской маске сидит в кресле, откинувшись спиной к окну и положив голые ноги на соседний подлокотник.

Один из ее попутчиков запечатлел увиденное и выложил снимок в Сеть:

«По крайней мере, она в маске»,

— подписал он фото.

Предполагается, что инцидент произошел в Германии.