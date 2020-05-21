Раскрыта судьба системы «все включено» в Турции

В Турции рассказали, что будет с системами "все включено" и "шведский стол" после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
О судьбе популярных у отдыхающих услуг рассказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
«Невозможно, чтобы системы "все включено" и "шведский стол" в Турции были бы отменены», — сказал глава ведомства.
Он отметил, что данные системы модернизируют, соблюдая все санитарно-гигиенические нормы. Например, выбранную на шведском столе еду туристам будут раздавать сотрудники заведения.
Кроме того, в Турции разработали специальную программу «Сертификация здорового туризма». Ее планируют запустить в отелях, ресторанах, аэропортах и транспорте.
«Система прозрачна — гости, отсканировав QR-код, смогут просмотреть историю проверок и инспекций тех предприятий, где они остановились», — рассказал Мехмет Нури Эрсой.
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