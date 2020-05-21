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В Турции назвали возможные сроки запуска авиасообщения с Россией 

Анастасия Иванова 1 час назад
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал, когда в стране рассчитывают на запуск авиасообщения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по словам главы ведомства, в Турции надеются на возобновление рейсов уже в ближайшее время — летом этого года.
«Надеюсь, что воздушное сообщение с Россией возобновится в середине июля», — заявил Мехмет Нури Эрсой.
Он отметил, что внутренний туризм начнут восстанавливать уже в конце мая. В июне могут возобновить авиасообщение с Европой и Азией.
Министр культуры и туризма добавил, что Турция — одна из первых стран, которая завершила подготовку к стабилизации ситуации в туристической отрасли.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне назвали популярные направления для отдыха.
Новости путешествий , Видео
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