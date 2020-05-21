Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал, когда в стране рассчитывают на запуск авиасообщения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам главы ведомства, в Турции надеются на возобновление рейсов уже в ближайшее время — летом этого года.

«Надеюсь, что воздушное сообщение с Россией возобновится в середине июля», — заявил Мехмет Нури Эрсой.

Он отметил, что внутренний туризм начнут восстанавливать уже в конце мая. В июне могут возобновить авиасообщение с Европой и Азией.

Министр культуры и туризма добавил, что Турция — одна из первых стран, которая завершила подготовку к стабилизации ситуации в туристической отрасли.