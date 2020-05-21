Россияне назвали популярные направления для отдыха

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Специалисты онлайн-сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели исследование и выяснили, какие туристические направления являются самыми привлекательными для российских путешественников в этом году.

Как оказалось, чаще всего россияне бронировали жилье в Ялте, Сочи, Евпатории, Алуште и Феодосии. Таким образом Крым и Краснодарский край стали самими желанными местами для отдыха.

Также в список одних из самых популярных вошли такие города как Севастополь, Анапа, Судак, Алупка и Ейск.

К обсуждению вопроса об открытии туристического сезона в Крыму вернутся уже 26 мая. Местные власти рассмотрят такую возможность при условии сохранения положительной динамики относительно ситуации с коронавирусом.