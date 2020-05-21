Британцы заполнили пляжи, нарушив изоляцию 

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Десятки тысяч британцев съехались 20 мая на пляжи, нарушив правила социальной изоляции. Об этом пишет The Daily Mail.

Этот день стал самым жарким в стране за год: столбики термометров достигли 28 градусов. Из-за этого жители Великобритании массово отправились на пляжи.

По словам местных, «было занято каждое доступное пространство для отдыха». На пляжах появилось большое количество палаток и домов на колесах. Это разозлило сторонников строгих карантинных мер.

В стране разрешено посещать открытые пространства, соблюдая социальную дистанцию. Однако некоторые заявили, что данные правила были нарушены отдыхающими.