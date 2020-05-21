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Британцы заполнили пляжи, нарушив изоляцию 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Британцы заполнили пляжи, нарушив изоляцию
Фото: depositphotos.com
Десятки тысяч британцев съехались 20 мая на пляжи, нарушив правила социальной изоляции. Об этом пишет The Daily Mail.
Этот день стал самым жарким в стране за год: столбики термометров достигли 28 градусов. Из-за этого жители Великобритании массово отправились на пляжи.
По словам местных, «было занято каждое доступное пространство для отдыха». На пляжах появилось большое количество палаток и домов на колесах. Это разозлило сторонников строгих карантинных мер.
В стране разрешено посещать открытые пространства, соблюдая социальную дистанцию. Однако некоторые заявили, что данные правила были нарушены отдыхающими.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Испания создаст "коридоры безопасности" для туристов.
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