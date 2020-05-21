Испания создаст «коридоры безопасности» для туристов

Все новости на карте

Власти Испании обдумывают создание "коридоров безопасности" для иностранных туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера, согласно такой системе, люди смогут приезжать из "зон, где уровень заражения в последнюю неделю или две был ниже трети процента".

"Мы бы знали, что статистически вероятностьчеловека заразиться в месте назначения была бы примерно такой же, как и в отправном пункте", — рассказала Тереса Рибера.