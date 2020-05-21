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В Испании рассказали о создании «коридоров безопасности» для туристов 

Анастасия Иванова 34 минуты назад
Испания создаст «коридоры безопасности» для туристов
Фото: depositphotos.com
Власти Испании обдумывают создание "коридоров безопасности" для иностранных туристов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявила министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера, согласно такой системе, люди смогут приезжать из "зон, где уровень заражения в последнюю неделю или две был ниже трети процента".
"Мы бы знали, что статистически вероятностьчеловека заразиться в месте назначения была бы примерно такой же, как и в отправном пункте", — рассказала Тереса Рибера.
Глава МИД Аранча Гонсалес Лайя сообщила, что в Испании стремятся как можно скорее начать принимать туристов, так как от этого зависит экономика страны. При этом, по словам министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, сейчас введены строгие ограничения на приезд иностранцев. Туристов могут начать впускать в Испанию только в конце июня.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Хорватии готовятся к приему российских туристов.
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