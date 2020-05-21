В Хорватии готовятся к приему российских туристов 

Министр туризма Хорватии Гари Каппелли заявил, что страна в конце мая откроет границы для граждан Евросоюза . Путешественники из других стран, в том числе из России, смогут посетить Хорватию после 15 июня. Об этом сообщает Nova TV.

Тесты на коронавирус у туристов требовать не будут. Также путешественникам не придется соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Директор хорватской компании Atlantis Travel Зоран Чарапич рассказал, что с началом снятия карантина в Хорватии постепенно возобновляют работу отели, рестораны и кафе с террасами. Кроме того, открываются пляжи. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, в том числе и в воде.