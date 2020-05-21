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В Хорватии готовятся к приему российских туристов 

Анастасия Иванова 50 минут назад
Министр туризма Хорватии Гари Каппелли заявил, что страна в конце мая откроет границы для граждан Евросоюза. Путешественники из других стран, в том числе из России, смогут посетить Хорватию после 15 июня. Об этом сообщает Nova TV.
Тесты на коронавирус у туристов требовать не будут. Также путешественникам не придется соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Директор хорватской компании Atlantis Travel Зоран Чарапич рассказал, что с началом снятия карантина в Хорватии постепенно возобновляют работу отели, рестораны и кафе с террасами. Кроме того, открываются пляжи. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, в том числе и в воде.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции назвали сроки запуска авиасообщения с РФ.
Новости путешествий , Видео , ЕС
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