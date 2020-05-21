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В Краснодарском крае продлен карантин 

Стелла Шмель 3 часа назад
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с заявлением, что перед регионом в летний период будет стоять непростая задача — не дать возникнуть новым очагам заражения коронавирусом. Сделать это в сезон отпусков будет труднее из-за приезжающих отдыхать туристов.
Кондратьев заявил, что пока Краснодарский край продолжает оставаться на карантине, режим продлен до 6 июня. Туристический сезон не начался, а представителям местных властей было предложено разработать меры по сдерживанию наплыва туристов, отметив, что невозможно превратить Краснодарский край в обсерватор.
В связи с этим ограничен въезд в край для проживающих из других регионов (полный доступ сохранен только для транзитного транспорта), парки, пляжи, торговые центры также остаются закрытыми. Обсерваторы будут работать, как и раньше, а движение между муниципалитетами осуществляется только по красным пропускам.
Вместе с тем в регионе будут ослаблены ограничительные мероприятия с 23 мая. Откроются парикмахерские и салоны красоты, автосервисы и мойки машин, магазины стройматериалов, объекты торговли непродовольственными товарами до 400 квадратных метров.
Ранее "Рамблер" писал, что были названы самые популярные направления для отдыха в 2020 году.
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Новости путешествий , Видео , Вениамин Кондратьев
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