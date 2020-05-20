Россиянин рассказал о жизни на острове за копейки

Мужчина прилетел на Фиджи из Ижевска в марте. Из-за отмены рейсов и закрытия границ путешественник остался на острове. Жилье в доме на берегу Тихого океана обходится ему в 310 рублей за сутки.

«Я живу практически бесплатно, при этом меня кормят, есть интернет, а под боком океан с пальмами. Хозяева сделали мне скидку, понимая, в какой ситуации я оказался», — рассказал россиянин.

Из-за коронавируса цены на жилье резко снизились. По рассказу мужчины, домик с кухней в роскошном месте стоит 32 тысячи рублей.

«Но проживать могут только те, кто застрял, или местные — самолеты из других стран сюда не летают. Когда откроют авиасообщение, цены на островах взлетят», — добавил Андрей Смирнов.

По словам россиянина, сейчас там находятся 26 граждан РФ. Они живут в отелях около аэропорта в надежде в ближайшее время улететь. Сам Смирнов рад, что застрял в таких условиях на Фиджи.