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Предсказаны сроки восстановления путешествий за границу 

Мира Маркина 2 часа назад
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) озвучила прогноз восстановления путешествий за рубеж. По мнению специалистов, стабилизация ситуации после окончания пандемии COVID-19 может занять до трех лет.
Эксперты считают, что вернуть индустрию туризма к стабильному состоянию можно будет лишь к 2023 году. Согласно отчету организации, спрос на поездки за границу в 2021 году будет на 24% ниже, чем в 2019-м.
По мнению главы IATA Александра де Жюньяка, причиной этому станет ряд ограничительных мер, принимаемых властями разных стран:
«Чтобы помочь авиакомпаниям восстановиться и способствовать стабилизации экономики, мы должны стараться не ухудшить этот прогноз и не делать путешествия невозможными».
Помимо этого, де Жюньяк вспомнил о результатах недавнего исследования, согласно которому 69% туристов предпочтут остаться дома, чем проводить две недели на карантине, вернувшись из поездки.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа дата возобновления российского туризма.
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Новости путешествий , Видео
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