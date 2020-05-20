Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) озвучила прогноз восстановления путешествий за рубеж. По мнению специалистов, стабилизация ситуации после окончания пандемии COVID-19 может занять до трех лет.

Эксперты считают, что вернуть индустрию туризма к стабильному состоянию можно будет лишь к 2023 году. Согласно отчету организации, спрос на поездки за границу в 2021 году будет на 24% ниже, чем в 2019-м.

По мнению главы IATA Александра де Жюньяка, причиной этому станет ряд ограничительных мер, принимаемых властями разных стран:

«Чтобы помочь авиакомпаниям восстановиться и способствовать стабилизации экономики, мы должны стараться не ухудшить этот прогноз и не делать путешествия невозможными».

Помимо этого, де Жюньяк вспомнил о результатах недавнего исследования, согласно которому 69% туристов предпочтут остаться дома, чем проводить две недели на карантине, вернувшись из поездки.