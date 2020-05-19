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Девушка возмутилась людьми, нарушающими дистанцию и пожалела 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Девушка из Великобритании приехала на пляж с семьей и возмутилась отдыхающими людьми, нарушающими карантин. Однако на нее саму накинулись в Сети. Об этом сообщает Daily Mail.
Джейн Пикок дала интервью BBC, в котором рассказала о своем путешествии на пляж. Она отметила, что на отдыхе люди не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, по ее словам, пляж был переполнен.
Девушка рассказала, что подобное поведение раздражает ее, а дочь Пикок отметила, что из-за таких людей в стране снова начнется распространение коронавируса.
Однако британка сама столкнулась с порицанием. Пользователи Twitter посмотрели ее интервью и обвинили ее в лицемерии.
"Когда человек ведет себя безответственно и критикует других — это верх лицемерия", "Эта женщина говорит, что ехала полтора часа, чтобы попасть на пляж с семьей, а затем жалуется на других, что они сделали то же самое. Разве она не видит, что сама является частью проблемы?", — отметили пользователи.
11 мая Великобритании ослабили карантин, а людям разрешили выезжать на открытые пространства и выходить гулять в парке, при условии соблюдения дистанции.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин рассказал о жестких правилах перелета по Европе.
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Новости путешествий , Видео
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