Россиянин рассказал о правилах перелетов по Европе

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Россиянин Кирилл Рубинский , находящийся за границей, рассказал о правилах, которые установили из-за пандемии коронавируса на авиарейсе в Европе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Россиянин поделился своим опытом перелета из Парижа в Вену. По его словам, полететь можно только по уважительной причине. Например, из-за смерти родственников, тяжелой болезни или по работе. Цель поездки должна быть письменно подтверждена.

Кроме того, у человека должен быть отрицательный результат теста на коронавирус. Данный документ проверяют на всех пунктах контроля и досмотра в аэропорту.

Еще Кирилл Рубинский рассказал, что происходит на борту самолета.

"В салоне самолета вставать и ходить в туалет возможно только по одному человеку: один вышел, сел, — другой встал и пошел".

Питание у всех одинаковое: нет деления на эконом— и бизнес-класс.

"Выход из самолета А320 занимает час. На выгрузку заполненного на 50% теперь требуется 7 автобусов, чтобы поддерживать санитарную дистанцию. Из автобуса высадка происходит по одному человеку. Специальный контролер проверяет правильно ли ты одел маску и соблюдаешь ли дистанцию".

По прилету, по словам россиянина, людей отправляют в отель в аэропорту до получения результатов теста на коронавирус.