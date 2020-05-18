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Россиянин рассказал о жестких правилах перелетов по Европе 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россиянин рассказал о правилах перелетов по Европе
Фото: Кирилл Рубинский/ Facebook
Россиянин Кирилл Рубинский, находящийся за границей, рассказал о правилах, которые установили из-за пандемии коронавируса на авиарейсе в Европе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Россиянин поделился своим опытом перелета из Парижа в Вену. По его словам, полететь можно только по уважительной причине. Например, из-за смерти родственников, тяжелой болезни или по работе. Цель поездки должна быть письменно подтверждена.
Кроме того, у человека должен быть отрицательный результат теста на коронавирус. Данный документ проверяют на всех пунктах контроля и досмотра в аэропорту.
Еще Кирилл Рубинский рассказал, что происходит на борту самолета.
"В салоне самолета вставать и ходить в туалет возможно только по одному человеку: один вышел, сел, — другой встал и пошел".
Питание у всех одинаковое: нет деления на эконом— и бизнес-класс.
"Выход из самолета А320 занимает час. На выгрузку заполненного на 50% теперь требуется 7 автобусов, чтобы поддерживать санитарную дистанцию. Из автобуса высадка происходит по одному человеку. Специальный контролер проверяет правильно ли ты одел маску и соблюдаешь ли дистанцию".
По прилету, по словам россиянина, людей отправляют в отель в аэропорту до получения результатов теста на коронавирус.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что пассажиры лишатся любимого досуга в самолетах.
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Новости путешествий , Кирилл Рубинский
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